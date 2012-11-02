Усенко-Черная призывает ЦИК не молчать о фальсификациях

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная призывает членов ЦИК прекратить прием протоколов и немедленно вмешаться в ситуацию на нескольких округах, где фальсифицируют результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила сегодня на заседании ЦИК после приема двух протоколов ОИК.

"По моему мнению, ЦИК сейчас должен безотлагательно собраться на совещание и проанализировать ситуацию по ряду округов - №№132, 223, 94. Есть достаточно примитивные способы похищения и фальсификации результатов волеизъявления граждан. Если ЦИК сейчас будет таким молчаливым орудием фальсификаций волеизъявления граждан, то миссия ЦИК будет сведена на нет. Сейчас мы срочно должны прервать свою работу и обсудить ситуацию, которая сложилась в соответствующих округах", - сказала Ж.Усенко-Черная.

Заместителя председателя ЦИК поддержала член комиссии Юлия Швец, которая курирует Винницкую область. "Я поддерживаю, потому что это происходит не первый час и не первые сутки", - подчеркнула она.

Члены ЦИК Александр Чупахин и Игорь Жиденко предложили провести совещание только после того, как будут приняты протоколы от тех окружных избирательных комиссий, которые уже приехали в ЦИК и сдали протоколы участковых избирательных комиссий.