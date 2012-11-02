«Батькивщина»: на округе Терехина пропали две коробки с бюллетенями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», всего с этого участка в ОИК привезли четыре запакованные коробки с бюллетенями.

В окружком вызвали милицию.

«Несмотря на то, что решение Окружного административного суда г. Киева, которым разрешается провести пересчет результатов выборов на 28 участках, не вступило в законную силу, в актовом зале собрались члены участковой комиссии №800029, которых вызвали для пересчета бюллетеней. В ОИК произошло столкновение, молодчики-спортсмены оттесняют депутатов и представителей «Батькивщины», - сообщил народный депутат Юрий Одарченко.

Он также заявил, что «членов комиссий запугивают незаконным решением суда, вынуждая совершать незаконные действия».

Как сообщал УНИАН, Киевский окружной административный суд 31 октября около 22.00 вынес решение по иску представителя кандидата в народные депутаты по округу № 211 И.Лысова к ОИК относительно пересчета результатов голосования на 28 участках.

1 ноября стало известно, что Высший административный суд рассматривает апелляционную жалобу представителей Объединенной оппозиции «Батькивщина» и кандидата в народные депутаты Сергея Терехина на решение Киевского окружного админсуда относительно повторного пересчета голосов на 28 участках 211-го округа.

Также в оппозиции заявили, что пересчет голосов на 28 участках 211-го избирательного округа откладывается, как минимум, на два дня, пока решение Окружного админсуда Киева не вступит в силу.

Справка УНИАН. По данным сайта ЦИК, в столичном округе № 211 обработано 98,83% протоколов. За С.Терехина проголосовали 30,32% избирателей, за И.Лысова – 26,60%.