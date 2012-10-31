Украинские миротворцы в Косово приступили к выполнению боевых задач

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

Инструктируя подчиненных перед отбытием на север Косово, командир национального контингента подполковник Илья Федоренко подчеркнул необходимость неуклонного соблюдения мер безопасности и правил обращения с оружием.

«Командующий КФОР генерал-майор Фолкер Халбауер подчеркивает, что присутствие украинских военнослужащих на севере края является залогом улучшения ситуации и нормализации обстановки. Подтвердить высокую оценку командования мы должны ответственным и профессиональным отношением к выполнению каждого из элементов миротворческой деятельности», – отметил И.Федоренко.

Офицер по вопросам религий национального контингента майор Михаил Антонюк (отец Кукша) провел короткий молебен, оросил военнослужащих свяченой водой и благословил на успешное выполнение миротворческих задач.

Кроме обеспечения круглосуточной охраны военной базы “Nothing Hill”, на военнослужащих национального контингента возложены функции круглосуточной охраны района наблюдательного поста “COOKE”. Также украинские миротворцы впервые выполнят задачи во время мобильного автоконтроля – VCP “RIMBAUD” и осуществят рекогносцировочные (ознакомительные) ABL патрули вдоль административно-разграничительной линии Косово – Сербия по маршрутам “DAISY” и “MOUSE”.

Готовясь к выполнению важной миссии, военнослужащие украинского контингента на протяжении недели во время различных тренировок совершенствовали знания и навыки по тактической подготовке и английскому языку, определению координат целей и целеуказателей по карте, вызову транспорта для медицинской эвакуации и т.д. Водители провели соответствующее обслуживание техники в связи с переходом на осенне-зимний период ее эксплуатации, отметили в Минобороны.

На период выполнения задач украинский контингент тактически будет подчиняться передовому командному посту многонациональной боевой группы “East”, которая дислоцируется на военной базе вблизи населенного пункта Ново Село.