Украина до конца года направит в Косово дополнительное подразделение

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Миссии Украины при НАТО по итогам двухдневного заседания Североатлантического совета (САС) на уровне министров обороны.

Согласно сообщению, Украину на этом заседании представлял министр обороны Дмитрий Саламатин.

“В ходе выступления (во время заседания САС со странами-контрибуторами операции сил НАТО в Косово – УНИАН) министр обороны Украины отметил, в частности, последовательную позицию Украины относительно стабилизации ситуации безопасности в Косово. В этом контексте было заявлено, что по просьбе НАТО Украина приняла решение дополнительно развернуть до конца года в рамках КФОР инженерное подразделение”, - говорится в сообщении.

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По информации УНИАН из источников, приближенных к участникам заседания, в целом Украина направит в Косово дополнительно 29 человек, увеличив свое присутствие до 163 военнослужащих.

Как отметил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на итоговой пресс-конференции, на сегодняшний день НАТО не планирует сокращать свое присутствие в Косово.

“У нас нет никаких планов уменьшить присутствие войск в Косово”, - сказал он.

Между тем, министр обороны Украины остался недоступным для комментариев.