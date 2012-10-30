ЦИК обработала 93,21% протоколов: «Свобода» преодолевает барьер 10%

По состоянию на 16.08 обработано 93,21% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 93,21% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,98% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,86%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,63%; за Коммунистическую партию Украины - 13,56%; за ВО «Свобода» - 10,01%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,59%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%; за партию «Наша Украина» - 1,09% избирателей.

Все другие 13 партий набирают меньше одного процента.