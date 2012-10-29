Кандидаты ПР лидируют в 114 мажоритарных округах
Кандидаты в народные депутаты от Партии регионов лидируют уже в 114 мажоритарных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой «Выборы-2012».
Представители ПР лидируют в 13 регионах Украины.
На втором месте - представители Объединенной оппозиции «Батьківщина», которые побеждают пока еще в 28 округах, представители ВО «Свобода» - в 6 округах, представители «УДАРа» - в 4.
В двух округах побеждают представители Народной партии и партии «Единый центр». Также в одномандатных округах побеждают по одному представителю партий «Союз», «Украина – Вперед!» и Радикальной партии Олега Ляшко.
По результатам выборов в одномандатных избирательных округах обработано 5% бюллетеней, однако есть участки, на которых уже посчитано около 20%.