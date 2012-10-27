Жена Луценко: в день голосования в колонии запретили звонки и передачи

Об этом УНИАН сообщила супруга экс-министра Ирина Луценко, сославшись на информацию, полученную сегодня от мужа по телефону.

«Ему два раза сегодня разрешили дозвониться мне, чтобы предупредить, что передачи завтра приниматься не будут… Кроме того, Юра сказал, что всем заключенным и их родственникам дана команда, чтобы никто не приезжал, и звонить они им не будут», - отметила И.Луценко.

Она сообщила, что по информации мужа, в последнее время его и четырех других заключенных, которые находятся в одной камере вместе с Ю.Луценко, везде и постоянно водят под конвоем.

Отвечая на вопрос, будет ли голосовать Ю.Луценко вместе со всеми остальными заключенными в колонии, И.Луценко предположила: «Я думаю, что их поведут отдельно от всей колонии, и скорее всего, его (Ю.Луценко), поведут тоже отдельно».

В то же время супруга экс-министра выразила надежду на то, что независимо от сложившийся ситуации, ее мужу удастся позвонить ей и сообщить о том, как все происходило в день голосования.

Также И.Луценко сказала, что на данный момент она не видит смысла завтра ехать в колонию, поскольку ее туда никто не пустит.