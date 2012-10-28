В Черкасской области подрались члены окружной комиссии
В Черкасской области в городе Смела сегодня в перерыве между заседаниями подрались члены окружной избирательной комиссии №198 (г. Смела) по поводу того, у кого должны храниться протоколы окружной комиссии.
Как рассказал корреспонденту УНИАН представитель общественной сети «ОПОРА» Сергей Варич, члены ОИК не могли разделить между собой протоколы комиссии. Члены комиссии пытались вырвать протоколы друг у друга. Разрешил этот конфликт заместитель председателя ОИК Олег Петренко, который забрал себе протоколы на хранение. Однако ссора продолжилась в зале заседаний ОИК, когда представительница от «Русского блока» Светлана Сапрыкина пыталась вырвать из рук документы у председателя окружной комиссии Назара Лавриненко, чтобы ознакомиться с ними.
Как отмечают в ГО «ОПОРА», это свидетельствует о том, что члены комиссии и руководящие органы не доверяют друг другу и боятся, чтобы документы из ОИК никуда не исчезли.