ЕС учтет, что в выборах в Украине не участвовали ключевые лидеры оппозиции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

“Мы в очередной раз выражаем разочарование делами, которые не отвечают международным стандартам и не дают возможности ключевым представителям оппозиции принять участие в парламентских выборах. Это, конечно, также будет влиять на наши оценки относительно того, как эти выборы состоятся”, - сказала она.

По словам М.Кощанчич, ЕС надеется, что наблюдатели будут иметь надлежащие условия для осуществления своей миссии.

"Мы ожидаем, что уже в понедельник будет подготовлен предварительный доклад о ходе выборов, после чего мы как можно быстрее обнародуем нашу реакцию о ходе волеизъявления и избирательной кампании”, - сказала она.

М.Кощанчич выразила надежду, что выборы в Украине состоятся в соответствии с международными стандартами, однако при этом отметила необходимость обеспечить полную прозрачность в деятельности Центральной избирательной комиссии.

Она также напомнила, что в середине ноября вопрос отношений с Украиной будет рассмотрен на заседании Совета иностранных дел ЕС.