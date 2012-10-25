Ющенко назвал большую ошибку Европы

Более того, «политика паузы» в украино-европейских отношениях работает на развитие «Беларуси - 2» и разворачивает Украину к антиевропейским азиатским проектам, не имеющим ничего общего ни с украинскими интересами, ни с интересами европейской семьи», - подчеркнул экс-президент .

По мнению Виктора Ющенко, «большой ошибкой Европы также является то, что сегодня ищется ответ между тем, какая олигархическая политическая модель - БЮТ или ПР - лучше, сильнее». «Европа должна переосмыслить украинскую миссию. Ведь сегодня стоит вопрос - вернется ли Украина обратно в Европу, или из-за политических интриг, пауз и ультиматумов безвозвратно вернется в Азию. Соревнование идет между двумя политическими курсами - демократическим и азиатским, - подчеркнул Виктор Ющенко. - Это важный геополитический вопрос, от которого зависит судьба 46 миллионной нации, одной из крупнейших европейских государств, а не персональный вопрос двух политиков».

Причем, по убеждению лидера «Нашей Украины», «Европа имеет те рычаги, которые помогут, пока не поздно, вернуть Украину на путь демократического развития. Для этого лишь нужно сконцентрировать внимание на приоритетах и ​​восстановить Европейский диалог».

Виктор Ющенко также отметил, что его политическая сила «Наша Украина» на сегодня - единственная, среди оппозиционных сил, которая четко определилась с геополитическим курсом на европейскую интеграцию.