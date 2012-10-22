На Майдане в день выборов будут кормить кашей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, в эти выходные киевляне и гости города смогут увидеть выставку-презентацию военной техники времен Великой Отечественной войны на улицах Институтской, Крещатик и Майдане Незалежности.

Непосредственно 28 октября состоится Ритуал Памяти с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и памятнику трижды Герою Советского Союзу маршалу авиации Ивану Кожедубу.

Также с 10.00 до 19.00 на главной улице и площади столицы будут звучать музыкальные произведения времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, на Майдане Незалежности ветеранов будут угощать «солдатской кашей», а также их будут приветствовать оркестр и самодеятельные коллективы.

«Чествование исторического подвига народа в борьбе против фашистских захватчиков – это действенный способ патриотического воспитания нашей молодежи. Сохранение памяти о павших при освобождении Украины станет примером для юношества, и мы надеемся, что и мотивацией к исполнению конституционного долга молодых граждан», – сказала начальник Управления по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда Ирина Голубева.

***День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября.

Этот праздник установлен в Украине согласно Указу Президента от 20 октября 2009 года № 836/2009 «с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, увековечения героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне».