В Виннице заминировали «дискотеку»: эвакуировали 150 человек

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

21 октября в двенадцать часов ночи в дежурную часть областного управления внутренних дел в Винницкой области поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в помещении кинотеатра «Мир» заложена взрывчатка.

В течение двух часов взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали помещение кинотеатра в поисках взрывчатки. Было эвакуировано почти 150 работников и посетителей заведения. Обследовав кинотеатр, дискоклуб и прилегающую территорию, стражи порядка опасных предметов не обнаружили.

Работникам милиции уже известно, откуда звонил по телефону «минер», сейчас устанавливается его личность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями». За такое ложное сообщение грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.