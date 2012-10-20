Яценюк говорит, что видеонаблюдение за Тимошенко - не что иное, как пытка

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, видеонаблюдение за Ю.Тимошенко в харьковской больнице нарушает Конвенцию ООН по правам человека и является ничем иным, как пыткой.

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция «Батькивщина», а также ВО «Свобода» требуют встречи 22 октября с генпрокурором «по поводу того, что происходит в железнодорожной больнице, где не лечат, а удерживают Юлию Тимошенко».

«Потому что там ее никто лечить не собирается, там собираются над ней только издеваться», - подчеркнул он. «То, что видеокамеры установлены даже в туалетной комнате, ничто иное, как издевательство над человеком», - добавил А.Яценюк.

По его убеждению, указание вести видеонаблюдение дало высшее руководство страны. «Ни в одном законе и ни в коем кодексе не предусмотрено право устанавливать средства видеонаблюдения за человеком», - подчеркнул он.

«За это должны нести ответственность руководитель департамента пенитенциарной службы, руководитель отделения департамента пенитенциарной службы в Харьковской области и все те лица, которые давали распоряжения на установку видеокамер, все те, кто задействован в процессе слежки, в машине по издевательству над Юлией Тимошенко», - подчеркнул А.Яценюк.

По его убеждению, генпрокурор должен сам выйти на пресс-конференцию и заявить, что органы прокуратуры, СБУ, МВД уже занимаются расследованием незаконного видеонаблюдения за Ю.Тимошенко.

«Если генеральный прокурор руководствуется Конституцией, законами Украины и моралью, то он обязан в понедельник возбудить уголовное дело и начать процедуру расследования. Если он этого не сделает, то это означает, что он нарушил закон, он не выполнил свою конституционную функцию», - подчеркнул А.Яценюк.