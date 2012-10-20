Яценюк говорит, что видеонаблюдение за Тимошенко - не что иное, как пытка

19:24, 20 октября 2012
Политика
5806

Объединенная оппозиция требует от генпрокурора Виктора Пшонки немедленно демонтировать в палате экс-премьера Юлии Тимошенко все скрытые камеры наблюдения и доложить в парламенте о том, кто давал указание их устанавливать.

Оппозиция требует от Пшонки доложить, по чьей указке за Тимошенко ведется видеонаблюдение

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, видеонаблюдение за Ю.Тимошенко в харьковской больнице нарушает Конвенцию ООН по правам человека и является ничем иным, как пыткой.

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция «Батькивщина», а также ВО «Свобода» требуют встречи 22 октября с генпрокурором «по поводу того, что происходит в железнодорожной больнице, где не лечат, а удерживают Юлию Тимошенко».

«Потому что там ее никто лечить не собирается, там собираются над ней только издеваться», - подчеркнул он. «То, что видеокамеры установлены даже в туалетной комнате, ничто иное, как издевательство над человеком», - добавил А.Яценюк.

По его убеждению, указание вести видеонаблюдение дало высшее руководство страны. «Ни в одном законе и ни в коем кодексе не предусмотрено право устанавливать средства видеонаблюдения за человеком», - подчеркнул он.

«За это должны нести ответственность руководитель департамента пенитенциарной службы, руководитель отделения департамента пенитенциарной службы в Харьковской области и все те лица, которые давали распоряжения на установку видеокамер, все те, кто задействован в процессе слежки, в машине по издевательству над Юлией Тимошенко», - подчеркнул А.Яценюк.

По его убеждению, генпрокурор должен сам выйти на пресс-конференцию и заявить, что органы прокуратуры, СБУ, МВД уже занимаются расследованием незаконного видеонаблюдения за Ю.Тимошенко.

«Если генеральный прокурор руководствуется Конституцией, законами Украины и моралью, то он обязан в понедельник возбудить уголовное дело и начать процедуру расследования. Если он этого не сделает, то это означает, что он нарушил закон, он не выполнил свою конституционную функцию», - подчеркнул А.Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter