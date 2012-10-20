ОБСЕ не устраивают объемы освещения избирательной кампании на украинском ТВ

Об этом говорится во втором промежуточном отчете наблюдателей, переданном УНИАН сегодня Бюро из демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

В документе отмечается, что в целом из 35 часов, посвященных освещению кампании конкурирующих партий в новостях и информационных выпусках СМИ, которые стали предметом мониторинга, только 6 часов транслировались на четырех ведущих каналах. В то же время 37 часов платной политической рекламы транслировались этими телеканалами.

«Это свидетельствует о том, что для того, чтобы обратиться к избирателям при помощи самых популярных вещателей, политическим партиям нужны значительные финансовые ресурсы», - отмечается в отчете.

«К тому же, ведущие телеканалы не увеличили количество дискуссионных программ в период проведения предвыборной агитации», - сказано в документе.

Также подчеркивается, что достаточно ограниченные объемы освещения кампании предоставляют правящей партии значительное преимущество, поскольку освещается главным образом институционная деятельность.