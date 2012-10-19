Азаров разошелся с ОБСЕ в том, увидели ли наблюдатели нарушения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Харьковскому областному государственному телевидению.

«Нужно сказать, что во время бесед, час мы разговаривали, встречались, у миссии нет конкретных фактов нарушения избирательного законодательства», - сказал Н.Азаров.

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По его словам, все оппозиционные политические силы имеют свободный доступ к СМИ, имеют возможность свободно агитировать за свои программы и своих кандидатов. «Пожалуйста, агитируйте», - отметил он.

По мнению Н.Азарова, заявления оппозиционеров о нарушении законодательства могут быть только надуманными и фальсифицированными. «Если у вас есть факты – факты на стол. Установлен законом порядок рассмотрения всех противоречивых вопросов», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщалось, долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ за выборами в Украине подтвердили в своем отчете более 20 случаев злоупотребления административным ресурсом в более чем десяти областях Украины.

Причем, большинство таких случаев, по данным миссии наблюдения, направлены на поддержку Партии регионов или ее кандидатов.

Промежуточный отчет наблюдателей от ОБСЕ касается периода с конца сентября до середины октября. За отчетный период долгосрочные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ посетили более 80 предвыборных мероприятий. Как отмечается в отчете, наиболее заметную кампанию проводит Партия регионов и ее кандидаты. Следующими по уровню активности являются Объединенная оппозиция «Батківщина» и «УДАР».