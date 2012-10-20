Журналисты объявили награду за информацию о фальшивой газете

Как сообщил корреспонденту УНИАН редактор газеты, председатель Сумской областной организации инвалидов Украины «Поступ» Владислав Куприенко, редакция газеты «Моя Батьківщина Сумщина» обратилась ко всем жителям области с просьбой помочь установить людей, причастных к заказу, изготовлению и распространению фальшивого номера их издания, где размещена неправдивая информация о кандидате в депутаты Верховной Рады по 158-му избирательному округу Александре Волкове.

«Прокуратура Сумской области приняла 9 октября заявление Объединенной оппозиции «Батькивщина» по поводу распространения в области двух газет антипиара против кандидата по округу №158 Александра Волкова под нашим логотипом. Сейчас расследованием этого дела занимается милиция г. Сумы. Но, со своей стороны, наша редакция установила вознаграждение в 10 тысяч гривен за информацию об организаторах фальшивого издания», - сообщил В.Куприенко.

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября в прокуратуру Сумской области поступило заявление Объединенной оппозиции «Батькивщина» по поводу распространения в области двух газет антипиара против кандидата по округу №158, самовыдвиженца А.Волкова.

Руководитель Сумского регионального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Лысенко заявил журналистам, что «Батькивщина» подала заявление в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации и отреагировать на незаконные действия, поскольку они наносят прямой вред репутации редакции газеты «Моя Батьківщина Сумщина».

Он отметил, что газета, которая распространялась как «Моя Батьківщина Сумщина», является подделкой, в которой подделан бренд ВО «Батькивщина».