УДАР: в Киеве раздают фальшивку, которая выгодна только власти (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского избирательного штаба партии.

«В фальшивке изображается абсолютно фантастическая версия «заговора против оппозиции в Киеве», однако даже людям далеким от политики очевидна лживость и абсурдность изложенных в ней фактов», - подчеркивает пресс-служба.

Как отмечают в «УДАРе», газета не случайно появилась во время финального этапа переговоров между «УДАРом» и «Батькивщиной» о согласовании единых кандидатов в мажоритарных округах по Киеву. Власть почувствовала, что она может проиграть все округа в столице, несмотря на большое количество технических кандидатов, широкое применение админресурса и массового подкупа избирателей.

Появление этого черного пиара на данном этапе выгодно лишь власти и провластным кандидатам, подчеркивается в сообщении. Правящая партия неоднократно пыталась рассорить оппозиционные силы между собой, а когда это не вышло, прибегла к грязным методам борьбы.

Ложь против «УДАРа» распространяется в обертке фальшивой, несуществующей газеты «Столичные ведомости», незарегистрированной в Государственном реестре печатных СМИ. На издании не указаны обязательные выходные данные, предусмотренные Законом «О выборах народных депутатов Украины».

В соответствии с ч. 22 ст. 74 Закона «О выборах народных депутатов Украины» изготовление и распространение этой фальшивки являются незаконными. Такие действия имеют признаки уголовного преступления и наказываются до 5 лет лишения свободы, согласно ст. 157 и 159-1 Уголовного кодекса Украины.

«УДАР» обращается к прокуратуре и милиции с требованием принять меры, чтобы пресечь распространение этой фальшивой газеты, способствовать ее изъятию и провести соответствующее расследование.

Партия призывает киевлян сообщать правоохранительным органам и «УДАРу» о местах, где распространяется эта «газета». Сторонники УДАРа уже помогли изъять несколько тысяч экземпляров фальшивок.