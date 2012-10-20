Герман: из-за кризиса возрождаются неонацистские движения

Об этом во время пресс-конференции в официальном пресс-центре Партии регионов заявила его руководитель Анна Герман, сообщает пресс-служба партии.

Она напомнила, что во время Генеральной ассамблеи Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», которая состоялась в Страсбурге, она была избрана Верховным правозащитным комиссаром от Украины. Основная цель этого движения, по словам руководителя пресс-центра ПР, - борьба против возрождения неонацизма в мире, и в западной Европе в частности.

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«Кризис породил случаи возрождения молодежных неонацистских движений, которые могут быть очень опасными. Правозащитное движение «Мир без нацизма» создал мониторинговый комитет с очень широкими полномочиями, который будет отслеживать ситуацию во всех странах мира. Такими образом, если мы до сих пор имели практику, когда, скажем, ситуацию в Украине могли отслеживать европейские мониторинговые комитеты, то сейчас как представитель этого движения в нашем государстве буду иметь право мониторить ситуацию в любой другой стране, чтобы предотвратить возрождение неонацизма. Я буду стараться работать активно», - сообщила А.Герман.

Политик заверила: несмотря на то, что «Мир без нацизма» относительно молодая правозащитная организация, она будет иметь достаточное влияние, чтобы предотвратить возрождение неонацизма.