Герман - об «антигомосексуальном» законе: будем искать компромиссы

Партия регионов будет защищать стандарты, традиции, мораль своего избирателя, всего украинского народа. Об этом заявила во время пресс-конференции в официальном пресс-центре ПР его официальный руководитель Анна Герман.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли ПР и дальше бороться с пропагандой гомосексуализма, Анна Герман отметила, что в этом вопросе ПР будет всегда придерживаться того стандарта, который ей диктует интерес украинского народа. «И тот стандарт не будет нам диктовать никто. А будет диктовать наш народ, наши люди», - подчеркнула политик.

«Мы очень привыкли к чужим стандартам - я не говорю в данном случае только об этой проблеме. Я вхожу в Международного движения «Мир без нацизма», который задекларировал борьбу с любыми видами дискриминации человека. Поэтому я не говорю об этой проблеме. Я говорю о стандартах. О том, что мы - древняя нация, древний народ, и у нас есть право иметь свои стандарты, свои традиции, свою мораль и уметь ее отстаивать и защищать. И Партия регионов будет защищать и отстаивать те стандарты, о которых будет просить ее избиратель, люди, которые ее поддерживают, люди, которые за ней голосуют, которые в нее верят, и весь украинский народ - в том числе», - отметила руководитель официального пресс-центра ПР.

Она также акцентировала внимание на том, что «вчера была встреча Президента с лидерами всех украинских церквей и религиозных организаций. И все представители церквей единогласно высказались по этому поводу».

«Безусловно, мы не можем не учитывать мировых стандартов. Мы будем искать компромиссы, мы будем искать гармонию с мировыми стандартами», - отметила политик.

«Но украинцы имеют право на собственные стандарты. И, может, придет время, когда Европа будет прислушиваться к украинским стандартам, а не мы к ихним», - резюмировала Анна Герман.