Герман - об «антигомосексуальном» законе: будем искать компромиссы
Партия регионов будет защищать стандарты, традиции, мораль своего избирателя, всего украинского народа.
Партия регионов будет защищать стандарты, традиции, мораль своего избирателя, всего украинского народа. Об этом заявила во время пресс-конференции в официальном пресс-центре ПР его официальный руководитель Анна Герман.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли ПР и дальше бороться с пропагандой гомосексуализма, Анна Герман отметила, что в этом вопросе ПР будет всегда придерживаться того стандарта, который ей диктует интерес украинского народа. «И тот стандарт не будет нам диктовать никто. А будет диктовать наш народ, наши люди», - подчеркнула политик.
«Мы очень привыкли к чужим стандартам - я не говорю в данном случае только об этой проблеме. Я вхожу в Международного движения «Мир без нацизма», который задекларировал борьбу с любыми видами дискриминации человека. Поэтому я не говорю об этой проблеме. Я говорю о стандартах. О том, что мы - древняя нация, древний народ, и у нас есть право иметь свои стандарты, свои традиции, свою мораль и уметь ее отстаивать и защищать. И Партия регионов будет защищать и отстаивать те стандарты, о которых будет просить ее избиратель, люди, которые ее поддерживают, люди, которые за ней голосуют, которые в нее верят, и весь украинский народ - в том числе», - отметила руководитель официального пресс-центра ПР.
Она также акцентировала внимание на том, что «вчера была встреча Президента с лидерами всех украинских церквей и религиозных организаций. И все представители церквей единогласно высказались по этому поводу».
«Безусловно, мы не можем не учитывать мировых стандартов. Мы будем искать компромиссы, мы будем искать гармонию с мировыми стандартами», - отметила политик.
«Но украинцы имеют право на собственные стандарты. И, может, придет время, когда Европа будет прислушиваться к украинским стандартам, а не мы к ихним», - резюмировала Анна Герман.