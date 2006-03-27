Во Львовский облсовет проходят...

По результатам подсчета 11 тысяч 252 голосов избирателей области, во Львовский областной совет имеют возможность попасть такие политические силы: “Наша Украина” – 26,24%, БЮТ, - 8,1%, ВО “Свобода” – 8%, Блок Костенко и Плюща – 6,5%, ПОРА – 5,93%, Партия регионов – 3,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции председатель Львовской городской ТИК Олег ЩЕРБАКОВ.

“Эти данные предварительные, но, судя по всему, существенных изменений лидеров избирательной гонки в областной совет не ожидается”, - отметил О.ЩЕРБАКОВ.