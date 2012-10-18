Кличко: Сначала выборы - потом коалиция

Политическая партия «УДАР» предлагает подписать Политическое соглашение о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины VII созыва после проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил лидер политической партии «УДАР» Виталий Кличко.

«Мы предлагаем создавать парламентскую демократическую коалицию сразу после выборов. Это логично. Сначала выборы – потом коалиция. Это европейская традиция», - сказал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 16 октября народный депутат, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк на заседании парламента обратился к партии «УДАР» с призывом подписать еще до выборов соглашение о создании демократической коалиции в новой Верховной Раде.

«Мы обращаемся к партии «УДАР» дать четкий ответ, готовы ли они защищать Украину и сформировать демократическое большинство в новом парламенте», - подчеркнул А.Яценюк.

«Объединяться нужно до выборов, а не после, а то после выборов будет ситуация, которой инфицирована нынешняя ВР – опять будут торговать карточками (речь идет о карточках для голосования – УНИАН) как кредитным карточками», - заявил А.Яценюк.