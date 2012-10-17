Яценюк: я только что написал письмо Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером на митинге в Сумах заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он рассказал, что решение о создании такого большинства уже принято Объединенной оппозицией и Всеукраинским объединением "Свобода".

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"Свобода" против Януковича, поэтому она с нами. Что касается дальнейших наших переговоров: я только что направил письмо лидеру партии "УДАР" Виталию Кличко. Мы - ВО "Батькивщина", ВО "Свобода" и политическая партия "УДАР" хотим сделать демократическое большинство в новой Верховной Раде Украины. "Свобода" согласилась, я жду ответа от Виталия Кличко. Надеюсь и верю в то, что Виталий будет с нами, с Украиной, а потому он должен быть с демократами!", - подчеркнул А.Яценюк.

При этом он рассказал, что в Сумской области достигнуто хорошего результата: "УДАР" снял в пользу кандидатов от Объединенной оппозиции «Батькивщина» трех своих кандидатов. В свою очередь Объединенная оппозиция также сняла одного своего кандидата в пользу представителя партии "УДАР".

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Во время встречи состоялся также телемост с жителями 10 районных центров Сумской области: Шостки, Глухова, Конотопа, Кролевца, Ахтырки, Ромен, Лебедина, Тростянца, Бурыни и Краснополья. А.Яценюк ответил на вопросы жителей этих населенных пунктов о пенсионной реформе, возможных фальсификаций на предстоящих выборах, продаже земли и прочее.

На митинге в Сумах, по данным регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», присутствовало около 5 тысяч человек. В свою очередь милиция назвала цифру в 2,5 тыс. присутствующих.