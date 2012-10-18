Литвин видит, что за его кресло уже грызутся

Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя принятие за основу изменений к регламенту, которые предусматривают избрание спикера не тайно бюллетенями, а открыто в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

“Я не открою большую тайну, если скажу вам, что сейчас уже продолжается между группами, будущими фракциями борьба за должность председателя Верховной Рады Украины и в том числе внутри команд, которые демонстрируют вроде бы показательную монолитность”, - сказал В.Литвин.

По словам В.Литвина, из-за принятия соответствующего законопроекта ничего чрезвычайного не произошло. Он напомнил, что по этому поводу есть решение Конституционного Суда. “А украинский Конституционный Суд самый конституционный суд в мире, как нам известно, и нужно решение Конституционного Суда исполнять, независимо от того нравится оно кому-то или нет”, - сказал спикер. В.Литвин также добавил, что после решения КС норма относительно избрания спикера тайно уже не действует и сейчас парламент, внеся изменения в Регламент, выполняет формальные вещи. Кроме того, добавил он, соответствующий законопроект принят только в первом чтении. “Вы понимаете почему за основу - потому, что выборы и их результаты могут вносить определенные коррективы”, - сказал он.

В то же время, В.Литвин подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не превратить парламент в “игрушку в руках политических фракций”. По его словам, это должны понять и те, кто сегодня борется за упрощение системы избрания спикера, имея целью занять эту должность. “Они должны подумать, как им будет работаться, когда они будут зависеть от прихотей той или иной мощной политической силы или зависеть от договоренностей нескольких политических фракций или групп в парламенте”, - сказал В.Литвин.