Литвин не хочет, чтобы журналисты прыгали ему на голову
Литвин выступает против лишения журналистов аккредитации, но не одобряет то, что они "следуют не лучшие примеры народных депутатов".
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин вытупает против лишения журналистов аккредитации, но не одобряет развешивания ими плакатов в сессионном зале Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о ситуации, когда комитету ВР по вопросам свободы слова и информации предлагалось рассмотреть вопрос о возможности лишения аккредитации на следующую сессию журналистов «Украинской правды» Сергея Лещенко и Мустафы Найема. «Я абсолютно против того, чтобы лишать журналистов аккредитации», - отметил В.Литвин. При этом он добавил: «Я за то, чтобы мы все соблюдали определенные правила сосуществования. Я думаю, что можно свою позицию выразить любым способом, но если у нас каждый будет приходить со своими плакатами, со своими палатками в сессионный зал, вы прекрасно понимаете, во что мы его превратим, более того, хочу сказать, во что мы его уже превратили и следовать не самым лучшим примерам народных депутатов Украины не нужно было».
В.Литвин считает, что профильному комитету необходимо было принять «спокойное, взвешенное решение и указать, что это не является такой огромной преградой, которая бы не позволяла журналисту исполнять свои профессиональные обязанности, но не заниматься политикой».
В.Литвин обвинил председателя комитета ВР Юрия Стеця в попытке попиариться. «А это попытка попиариться и сразу забросить все в прессу вместо того, чтобы спокойно разобраться и дать решение комитета, а решение комитета должно было быть, по моему мнению, таким – мы просим уважаемых коллег соблюдать правила соответствующие и в то же время не видим никаких препятствий для деятельности любого издания, любого журналиста, который хочет освещать парламентскую деятельность», - отметил В.Литвин.
Отвечая на вопрос по поводу того, что в Румынии журналист прыгнул из ложи прессы на головы депутатов, В.Литвин сказал: «Я бы очень не хотел, чтобы кто-то повторил эту практику в украинском варианте».
10 октября в комментарии УНИАН председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Ю.Стець назвал нонсенсом обращение Аппарата Верховной Рады к данному комитету относительно решения вопроса о лишении журналистов “Украинской правды” С.Лещенко и М.Найема аккредитации для освещения работы парламента.
По информации «Украинской правды», в выполнение поручения руководителя Аппарата Верховной Рады пресс-служба рассмотрела письмо коменданта охраны “относительно инцидента, произошедшего 2 октября, - во время проведения пленарных заседаний парламента представители СМИ, аккредитованных при Верховной Раде Украины, - Лещенко С.А. и Найем М. разместили плакат в ложе прессы на балконе сессионного зала”.