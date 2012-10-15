Литвин не хочет, чтобы журналисты прыгали ему на голову

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин вытупает против лишения журналистов аккредитации, но не одобряет развешивания ими плакатов в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о ситуации, когда комитету ВР по вопросам свободы слова и информации предлагалось рассмотреть вопрос о возможности лишения аккредитации на следующую сессию журналистов «Украинской правды» Сергея Лещенко и Мустафы Найема. «Я абсолютно против того, чтобы лишать журналистов аккредитации», - отметил В.Литвин. При этом он добавил: «Я за то, чтобы мы все соблюдали определенные правила сосуществования. Я думаю, что можно свою позицию выразить любым способом, но если у нас каждый будет приходить со своими плакатами, со своими палатками в сессионный зал, вы прекрасно понимаете, во что мы его превратим, более того, хочу сказать, во что мы его уже превратили и следовать не самым лучшим примерам народных депутатов Украины не нужно было».

В.Литвин считает, что профильному комитету необходимо было принять «спокойное, взвешенное решение и указать, что это не является такой огромной преградой, которая бы не позволяла журналисту исполнять свои профессиональные обязанности, но не заниматься политикой».

В.Литвин обвинил председателя комитета ВР Юрия Стеця в попытке попиариться. «А это попытка попиариться и сразу забросить все в прессу вместо того, чтобы спокойно разобраться и дать решение комитета, а решение комитета должно было быть, по моему мнению, таким – мы просим уважаемых коллег соблюдать правила соответствующие и в то же время не видим никаких препятствий для деятельности любого издания, любого журналиста, который хочет освещать парламентскую деятельность», - отметил В.Литвин.

Отвечая на вопрос по поводу того, что в Румынии журналист прыгнул из ложи прессы на головы депутатов, В.Литвин сказал: «Я бы очень не хотел, чтобы кто-то повторил эту практику в украинском варианте».

10 октября в комментарии УНИАН председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Ю.Стець назвал нонсенсом обращение Аппарата Верховной Рады к данному комитету относительно решения вопроса о лишении журналистов “Украинской правды” С.Лещенко и М.Найема аккредитации для освещения работы парламента.

По информации «Украинской правды», в выполнение поручения руководителя Аппарата Верховной Рады пресс-служба рассмотрела письмо коменданта охраны “относительно инцидента, произошедшего 2 октября, - во время проведения пленарных заседаний парламента представители СМИ, аккредитованных при Верховной Раде Украины, - Лещенко С.А. и Найем М. разместили плакат в ложе прессы на балконе сессионного зала”.