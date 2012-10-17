С завтрашнего дня частные охранники уже будут с оружием и собаками

В МВД обещают усилить контроль над деятельностью частных охранных фирм, работники которых, в соответствии с действующим законодательством, с завтрашнего дня получают право иметь при себе и в случае необходимости применять спецсредства – аэрозоли, резиновые дубинки, газовое и травматическое оружие и тому подобное.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«Мы и раньше осуществляли такой контроль и, конечно, сейчас его усилим», - отметили в МВД, заметив, что ответственность за нарушения будет иметь разный характер, в том числе лишение той или иной охранной фирмы лицензии на право осуществлять соответствующую охранную деятельность.

В то же время, в МВД заметили, что, в отличие от спецсредств, которые имеет на вооружении МВД, частные охранные фирмы получат право брать на вооружение спецсредства исключительно значительно меньшей силы действия. Что же касается травматического оружия, то отдельные частные структуры и раньше имели его в своем распоряжении, заметили в МВД.

Вместе с тем в МВД отметили, что отбор кандидатов на ту или иную должность в охранную структуру осуществляется исключительно этой структурой, и именно на нее возлагается ответственность за адекватность и соответствие требованиям человека, который принимается на работу охранником.

Как сообщал УНИАН, с 18 октября в Украине вступает в действие Закон «Об охранной деятельности», принятый 4 июля 2012 г., согласно которому охранникам разрешается носить бронежилеты и шлемы, пользоваться дубинками и иметь при себе служебных собак.

«До этого в стране не было закона, регулирующего деятельность охранных фирм. Ведь только в Киеве около 1300 таких компаний, - рассказал газете «Сегодня» президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта. - Новый же закон со всеми последующими нормативными документами в первую очередь даст возможность охранникам защищаться. Например, надевать бронежилеты и шлемы, использовать резиновые дубинки, наручники и, возможно, даже травматическое оружие. Ведь сейчас мы можем использовать разве что газовый баллончик, как любой другой человек». «Как правило, в магазинах работает внутренняя служба безопасности, на которую не распространяется действие закона. Здесь руководство вместе с юристами само прописывает технологию досмотра и другие нормы. А вот в банках или ювелирных магазинах, которые часто нанимают сотрудников охранной фирмы с лицензией, могут использоваться такие методы самозащиты. Также для охраны объектов с огромными площадями охранники смогут использовать служебных собак», - сказал С.Шабовта. Он отметил, что функции админзадержания, как у милиции, у бодигардов не будет - они, как и раньше, должны будут вызвать милицию и передать нарушителя сотруднику органов. Хотя теперь они могут применять силу к людям (кроме беременных, детей и инвалидов) после предупреждения о своих намерениях.

Юристы опасаются, что с новым законом охранники станут еще чаще превышать свои полномочия. «И сейчас бодигарды часто применяют силу или другие неправомерные действия к гражданам. Другое дело, что теперь они, возможно, смогут злоупотреблять предметами самозащиты (теми же дубинками, например). Чтобы такого не случилось, люди должны всегда жаловаться в МВД, когда нарушаются их права. А именно: вы можете попросить охранника показать его должностную инструкцию (там должно быть четко написано, что он имеет право делать. В супермаркетах, например, он даже не может вас обыскать), съемку камерой, где видно, что вы что-то украли. Если это все не поможет, вызывайте милицию», - советует правозащитник Эдуард Багиров.