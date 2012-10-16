Третьяков: Партия власти судорожно ищет зацепки, чтоб меня скомпрометировать

«Симптоматично, что партия власти из всех кандидатов почему-то последовательно выбирает только меня как объект для своих нападок», - заявил Александр Третьяков.

Политик проинформировал журналистов о том, что представители Партии регионов подали на него в суд, используя надуманные претензии. «Первая претензия заключается в том, что якобы мои агитационные плакаты печатаются без выходных данных, - сказал, в частности, Александр Третьяков. - При этом, в качестве доказательства, предоставляли фотографии этих плакатов с обрезанными краями». Вторая претензия, по словам депутата, касалась того, что якобы плакаты были размещены в неположенных местах.

«Суд установил, что вся моя агитпродукция печаталась и размещалась в соответствии с законом. Везде имеются исходные данные, все оплачивается из моего избирательного фонда и размещается в местах, где это разрешено законом», - заверил Александр Третьяков.

Партия власти, убежден политик, судорожно ищет зацепки, чтобы скомпрометировать оппозиционного кандидата, потому что «ясно видит перспективы своего проигрыша».

Отдельно Третьяков обратил внимание на то, что главы райгосадминистраций в округе № 218 дали негласное распоряжение о «зачистке» округа от агитационных материалов кандидата.

«Власть постоянно осуществляет давление на рекламные компании с тем, чтобы они не размещали мои плакаты, где я говорю о необходимости импичмента президенту Януковичу», - отметил Александр Третьяков. Он подчеркнул, что судебный иск представителей Партии регионов как раз касался плакатов, в которых говорится об импичменте Януковичу.

Александр Третьяков отметил, что уверен в своей победе и намерен адекватно ответить на все очередные провокации партии власти.

«Власть уже проиграла против меня 2 суда. Проиграет она и главную битву 28 октября. Соцопросы и мои ежедневные встречи с избирателями на округе свидетельствуют, что кандидаты от власти в Киеве не имеют никаких шансов», - подытожил Александр Третьяков.