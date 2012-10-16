СМИ: Кабмин отменил монополию на продажу импортного газа

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина».

Так, утратившим силу названо постановление №163 от 5 марта 2008 года, которое, в частности, предусматривало, что с 1 марта 2008 года импортный газ реализуется на территории Украины только "Нафтогазом". Тогда это решение было принято правительством Юлии Тимошенко с целью ограничить поставки газа украинским потребителям со стороны RosUkrEnergo и ее "дочки" - "УкрГаз-Энерго".

Официально в Минэнерго вчера отказались комментировать принятое решение. Однако источник газеты в ведомстве заявил, что оно принято в рамках выполнения обязательств Украины по реформированию рынка газа. Этот закон по настоянию Евросоюза Украина приняла еще в 2010 году, однако работа над реструктуризацией газового рынка до сих пор не начата. Еще одной причиной принятия документа источник в Минэнерго называет необходимость привлечения инвесторов к строительству терминала для поставок сжиженного газа в порту Южный. "Компании, которые ведут переговоры о присоединении к проекту, спрашивают, как им возвращать свои инвестиции, если продавать импортный газ в Украине вправе лишь НАК, - отмечает источник в Минэнерго. - В таких условиях невозможно собрать необходимые деньги для строительства терминала". В сентябре были названы первые компании, заинтересованные в участии в этом проекте, - испанская Enagas и американская Excelerate Energy.

Источник в Минэнерго также отметил, что принятое решение позволит демонополизировать рынок газа с учетом того, что в ближайшем будущем могут появиться отличные от "Газпрома" поставщики топлива в страну. Так, после вмешательства Еврокомиссии Словакия согласилась предоставить свою ГТС для прокачки топлива из Европы, несмотря на угрозы со стороны "Газпрома" снизить объем транзита. Пока это лишь теоретическая возможность. Но эксперты считают, что при условии инвестиций в размере 18-20 млн долл с 2014 года Украина сможет получать порядка 10 млрд кубометров газа более дешевого, чем российский.

Директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что принятие этого постановления снимает любые препятствия для импорта газа в Украину. "Теперь любая компания, имеющая лицензию на продажу газа внутри страны, выданную НКРЭ, может импортировать, растаможивать и продавать импортируемый газ", - отметил Д.Марунич. По мнению эксперта, требование иметь лицензию не позволит выйти на украинский рынок "Газпрому" или его структурам. "Главными продавцами импортного газа в этом случае могут стать облгазы, горгазы и другие газотрейдеры, работающие в регионах", - отметил эксперт.