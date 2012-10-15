Батькивщина в ответ УДАРу сняла с выборов 26 мажоритарщиков(обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после съезда один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Съезд во время дискуссии, которая высказывалась, которая достаточно активно обсуждалась, принял, я считаю, ответственное решение. А именно - мы сняли в пользу партии «УДАР» 26 кандидатов в народные депутаты», - сказал А.Турчинов.

По его словам, среди этих 26 кандидатов – четверо нынешних народных депутатов.

«Это важное принималось решение, но это решение принято», - отметил А.Турчинов.

Он подчеркнул, что считает этот процесс положительным для Украины, усиливающим позиции демократических сил во время избирательной кампании.

«Сегодня мы приняли это решение, которое, конечно, нужно было принять еще полгода назад. То, что сегодня принято решение о снятии 26 кандидатов, - это дополнительно увеличивает шанс оппозиции на победу. Это, конечно, положительное решение. В рамках этого решения нужно будет окончательно выяснить, поддержат ли эти кандидаты в депутаты, которые будут идти от наших партнеров, программу оппозиции, о которой мы неоднократно заявляли: соглашение о создании коалиции демократических сил в новом парламенте», - сказал, в свою очередь, один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

При этом представители оппозиции не назвали журналистам кандидатов в народные депутаты, которые были сняты с баллотирования.

Как подчеркнул А.Турчинов. это будет сделано позже, поскольку списки кандидатов, которые снимаются с выборов, нужно сегодня подать в Центральную избирательную комиссию.

В свою очередь, со ссылкой на свои источники, в Твиттере «Украинской правды» сообщается, что "на основании социологии по Киеву пока снят лишь один мажоритарщик - Юрий Ганущак, который баллотируется по 214 округу в Днепровском районе Киева".

Согласно сообщению, в кулуарах рассказали, что Ганущак не протестовал против снятия. «По 214 идет Довгий. Ганущак сказал, что Довгий все скупил и трудно будет пробиться », - сообщает твиттер УП.

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина». Съезд должен был начаться в 10.00, но делегаты, в том числе кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам, прибывали на съезд еще в течение 50 минут. Съезд проходит в закрытом режиме.

14 октября, как известно, партия «УДАР» сняла своих кандидатов в пользу кандидатов от «Батькивщины» в 26 мажоритарных округах.