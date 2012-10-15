Съезд Объединенной оппозиции проходит за закрытыми дверями
11:06, 15 октября 2012Политика
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В Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».
Яценюк и Турчинов дадут брифинг
В Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина».
Как передает корреспондент УНИАН, съезд должен был начаться в 10.00, но делегаты, в том числе числе кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах, прибывали на съезд еще в течение 50 минут.
Съезд проходит в закрытом режиме. Журналисты ожидают участников съезда возле офиса Объединенной оппозиции на улице Туровской.
На 13.00 запланирован брифинг лидеров Объединенной оппозиции Александра Турчинова и Арсения Яценюка.
Как сообщил журналистам под офисом объединенной оппозиции депутат Андрей Шевченко, на данное время съезд «Батьківщини» еще не начался.
«Все будет хорошо, но не сразу», - сказал А.Шевченко журналистам.
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