Съезд Объединенной оппозиции проходит за закрытыми дверями

В Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, съезд должен был начаться в 10.00, но делегаты, в том числе числе кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах, прибывали на съезд еще в течение 50 минут.

Съезд проходит в закрытом режиме. Журналисты ожидают участников съезда возле офиса Объединенной оппозиции на улице Туровской.

На 13.00 запланирован брифинг лидеров Объединенной оппозиции Александра Турчинова и Арсения Яценюка.

Как сообщил журналистам под офисом объединенной оппозиции депутат Андрей Шевченко, на данное время съезд «Батьківщини» еще не начался.

«Все будет хорошо, но не сразу», - сказал А.Шевченко журналистам.