Кардинал Гузар называет УПА примером борьбы за права человека

Накануне 70-й годовщины создания Украинской повстанческой армии участник инициативной группы «Первое декабря» кардинал объяснил в интервью газете «День», что люди имеют право на защиту своей жизни, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«В конце 1920-х годов в восточных областях Украины, не на Галичине, потому что Галичина была под Польшей, произошли четыре тысячи сельских восстаний против насильственной коллективизации. Люди защищали свою жизнь, свою экзистенцию. Имели они право? Да, имели право», - подчеркнул экс-глава Украинской греко-католической церкви.

Кардинал привел примеры из украинской истории, когда люди успешно отстаивали свои права: «Есть еще положительный пример - наша УПА. Ее само имя говорит за себя "Украинская повстанческая армия", она восстала против оккупантов: против немцев, а главное - против НКВД. УПА восстала, чтобы защищать права человека».

«Когда какая-то власть, какое-то правительство начинают очень драстически отбирать у людей их права, люди имеют право защищаться. Безусловно, это не та вещь, которую нужно делать ежедневно. Для этого должны быть соответствующие обстоятельства, потому что не каждая революция приводит к чему-то хорошему. Вот Октябрьская революция. Там ничего хорошего не случилось», - сказал Л.Гузар.