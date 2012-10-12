Янукович разрешил сажать за подделку акцизных марок

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи – караются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или в большом размере, - караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.