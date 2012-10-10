Тягнибок замахнулся на 10% голосов

Об этом О.Тягнибок заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

"Реально, приблизительно на 40-50 мандатов депутатов мы рассчитываем в следующем составе Верховной Рады", - сказал он.

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"10% будем иметь. Приблизительно 3% они (власть - УНИАН) будут пытаться у нас украсть, но мы будем грызться за каждый голос", - отметил О.Тягнибок.