Тягнибок замахнулся на 10% голосов
14:28, 10 октября 2012Политика
2329
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок уверен, что за возглавляемую им партию на парламентских выборах проголосуют 10% избирателей.
Олег Тягнибок: 10% будем иметь
Об этом О.Тягнибок заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.
"Реально, приблизительно на 40-50 мандатов депутатов мы рассчитываем в следующем составе Верховной Рады", - сказал он.
По теме: "Свобода" заявляет, что не отдаст Кличко мажоритарные округа
"10% будем иметь. Приблизительно 3% они (власть - УНИАН) будут пытаться у нас украсть, но мы будем грызться за каждый голос", - отметил О.Тягнибок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter