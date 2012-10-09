"Свобода" заявляет, что не отдаст Кличко мажоритарные округа

Об этом сообщил сегодня в Днепропетровске в эксклюзивном комментарии Радио Свобода лидер партии Всеукраинское объединение «Свобода» Олег Тягнибок.

«Я не вел никаких переговоров с Кличко», - сказал Тягнибок.

Вместе с тем он заявил, что знает о переговорах с «УДАРом» своих партнеров по Объединенной оппозиции «Батькивщина». «В принципе, если они определятся по кандидатам в мажоритарных округах, то ВО «Свобода» будет поддерживать по тем 190 округам, перешедшим в результате распределения «Батькивщине», тем согласованным кандидатам», - сказал Радио Свобода Олег Тягнибок.

Он также сказал, что на остальных - 35 - одномандатных округов, где выдвинула своих кандидатов партия «Свобода», снимать их в пользу «УДАР» не будут.

«У нас нет таких округов, где мы могли бы снимать кандидатов. Я насколько анализировал, у нас из 35 округов нет ни одного, где бы «УДАР» мог претендовать на победу, а наши кандидаты - нет », - сообщил Тягнибок.

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Сегодня один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Анатолий Гриценко заявил, что переговоры «Батькивщины» с «Ударом» по мажоритарным округам завершатся до воскресенья, 14 октября.