Украинская молодежь России просит Украину принять госпрограмму

Об этом говорится в резолюции Второго Украинского молодежного форума России (УМФР), текст которой имеет в своем распоряжении УНИАН.

«На основе запросов украинских молодежных организаций России УМФР обращается с просьбой к Кабинету министров Украины рассмотреть возможность разработки государственной программы ученических и студенческих обменов с Россией», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в своей дальнейшей работе участники форума намерены развивать сотрудничество УМФР с государственными органами России и Украины. Украинская молодежь России планирует сотрудничать с молодежными организациями РФ и Украины, а также с заграничным украинством.

УМФР будет способствовать регистрации украинских молодежных организаций в регионах РФ и планирует направить своих делегатов в федеральную украинскую организацию «Украинский конгресс России».

Отмечается, что место и дата третьего Форума будут определены по результатам обсуждения предложений, полученных от членов неформального объединения. Вместе с тем в связи с празднованием 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко очередной УМФР в 2014 году планируется провести в г. Санкт-Петербурге. Точная дата будет определяться в рабочем порядке.

Кроме того, участники собрания выразили благодарность МИД Украины, Посольству Украины в РФ и Администрации г. Пушкино за организационную и финансовую поддержку проведения Форума.

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Как сообщал УНИАН, 5-7 октября в г. Пушкино (Московская область) прошел второй «Украинский молодежный форум России». Участие в мероприятии приняли более 40 делегатов из разных регионов России. В частности, из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Калуги, Гусь-Хрустального, Омска, Саратова, Якутии.

Впервые партнером Украинского молодежного форума России стало Министерство иностранных дел Украины, которое частично профинансировало мероприятие.

УМФР – это неформальное сообщество украинских молодежных организаций и отдельных активистов, которое играет роль координирующего органа развития украинского молодежного движения на территории Российской Федерации.

Целью мероприятия является сплочение украинской молодежи России и развитие украинского молодежного диаспорного движения в РФ. Это будет происходить путем налаживания сотрудничества и координации между украинскими молодежными организациями и отдельными активистами в России, а также с помощью налаживанию сотрудничества представителей украинской молодежи России и мировых украинских молодежных организаций.