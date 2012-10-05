В Подмосковье открылся Украинский молодежный форум России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участие в мероприятии, которое продлится до 7 октября, принимают более 40 делегатов из разных регионов России.

«Приятно отметить, что украинская молодежь России, которая представляет одно из крупнейших украинских общин мира, упорно идет вперед с целью создания эффективной системы взаимодействия между украинскими молодежными организациями, что является неотъемлемой частью консолидирующих процессов украинского общественного движения России в целом», - говорится в приветственном письме Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Владимира Ельченко, который зачитал на форуме советник-посланник Посольства Украины в РФ Владимир Иванов.

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В.Ельченко выразил надежду, что молодежь и в дальнейшем будет увеличивать свой потенциал, будет активным и надежным партнером в укреплении отношений добрососедства и взаимопонимания между Украиной и Россией.

В свою очередь член оргкомитета УМФР Александр Двоеконко (г. Саратов) в своем выступлении отметил, что за полтора года деятельности УМФР оправдал свое существование. В частности, при его помощи молодые люди приняли участие в мероприятиях в России и за рубежом: Польше, Франции, Португалии, Германии. Кроме того, 4 октября Министерство юстиции России зарегистрировало украинскую молодежную организацию - «Украинский молодежный клуб ВАТРА» (г. Саратов).

По словам А.Двоеконко, подтверждением роста авторитета УМФР является тот факт, что на нынешнем, втором собрании значительно шире представлены регионы России. Так, в этом году в г. Пушкино приехали активисты и члены молодежных организаций из Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Калуги, Гусь-Хрустального, Омска, Саратова, Якутии, а также из самой Москвы.

В торжественном открытии форума также приняли участие украинские дипломаты, представители Национального культурного центра Украины в Москве, Региональной общественной организации «Украинцы Москвы», Украинского Всемирного Координационного Совета и Молодого Народного Руха.

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Как сообщал УНИАН, впервые партнером Украинского молодежного Форума России стало Министерство иностранных дел Украины, которое частично профинансировало мероприятие.

УМФР – это неформальное сообщество украинских молодежных организаций и отдельных активистов, которое исполняет роль координирующего органа развития украинского молодежного движения на территории Российской Федерации.

Целью мероприятия является сплочение украинской молодежи России и развитие украинского молодежного диаспорного движения в РФ. Это будет происходить путем налаживания сотрудничества и координации между украинскими молодежными организациями и отдельными активистами в России, а также благодаря налаживанию сотрудничества представителей украинской молодежи России и мировых украинских молодежных организаций.