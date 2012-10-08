Эксперты сравнили расходы кандидатов с их бюджетами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, это видно на примере мониторинга финансовых расходов кандидатов в народные депутаты в трех избирательных округах (№222 в Киеве, №73 – в Закарпатской области и №42 – в Донецке), проведенного экспертами общественной инициативы “Звідки?”.

Так, по ее словам, эксперты пришли к выводу, что в округе №222 (г. Киев) проводит кампанию «по карману» лишь Дмитрий Андриевский (ВО «Батькивщина») и Максим Луцкий (Партия регионов). При этом расходы кандидата от партии «УДАР» Рены Назаровой как минимум в 4 разы превышают ее доходы за прошлый год. В то же время наблюдателям не известна информация о публичном сборе средств кандидатами от граждан.

О.Айвазовская заметила, в округе №42 (г. Донецк) затраты кандидата Татьяны Бахтеевой, которая проводит наиболее активную и финансово затратную кампанию в округе, уже вдвое превысили задекларированный ею доход за 2011 год. А ее конкуренты, например, Вольга Шейко («УДАР»), которая задекларировала доход на уровне 550 000 грн, тратит несоизмеримо малые суммы на избирательную кампанию. Аналогичная ситуация и с другими оппонентами потенциального победителя выборов в округе.

При этом, добавила она, в округе №73 (Закарпатская область, Виноградовский район) оба наиболее активных кандидата: Иван Балога («Единый центр») и Иван Бушко (Партия регионов), – уже израсходовали на кампанию в 2-3 раза больше, чем заработали за предыдущий год. “Конечно, одним из источников наполнения избирательных фондов может быть и политическая сила, которая выдвинула кандидата, или избиратели. Впрочем, финансирование партий является не менее непрозрачным фактором кампании, а культура мобилизации граждан и привлечения их пожертвований на финансирование выборов отдельно взятого кандидата или партии пока в Украине не сформирована”, - сказала О.Айвазовская.

Кроме того, согласно выводам экспертов, наиболее финансово затратным кандидатом в 3-х избранных округах оказались И.Балога, партия «Единый центр» (Закарпатская область, центр – город Виноградов, округ №73). При этом наиболее активным кандидатом, который использует многочисленные агитационные инструменты, является Т.Бахтеева, Партия регионов (город Донецк, центр – Ворошиловский район, округ №42), а наиболее конкурентным округом относительно финансовой активности основных кандидатов стал 222-й, в котором баллотируются М.Луцкий (Партия регионов) и Д.Андриевский (ВО «Батькивщина»).

Результаты свидетельствуют, что общие расходы кандидата Т.Бахтеевой по статье «публичные мероприятия» составили 78 190,9 грн. При этом в ее округе зафиксировано 135 единиц внешней рекламы (всех размеров), среди которых преобладает рекламная площадь с агитацией от кандидата Т.Бахтеевой, – 134 единицы, и только 1 баннер (размер – между малым и средним) размещен возле агитационной палатки кандидата Вадима Юрчака (ВО «Батькивщина»).

Общие расходы кандидата Т.Бахтеевой по статье «рекламные щиты и баннеры» составили 84 7895 грн, в то время как оппозиционного кандидата В.Юрчака – 135 грн.

Что касается печатной агитационной продукции, то от имени Т.Бахтеевой распространялись 30 тыс. буклетов и такое же количество плакатов, в то время как от другого кандидата по этому же округу В.Шейко (партия «УДАР») - 55 тыс. листовок; а от кандидата В.Юрчака (ВО «Батькивщина») - 10 тис. листовок.

Общие расходы Т.Бахтеевой по статье «агитационная печатная продукция» составили 7 620 грн.; В.Шейко - 4 650 грн. и В.Юрчака - 650 грн.

Что касается избирательного округа №73, то кандидат от “Единого центра” И.Балога выделил по 20 000 грн на 26 церквей Виноградовского района, а Веряцкому благодетельному отцу Михаилу Тегза было выделено 80 000 грн на строительство купола Веряцкого храма. Во всех церквях во время богослужения священники озвучивали информацию о сумме пожертвования и от кого эти средства предоставлены.

По подсчетам наблюдателей, ориентировочная сумма затрат кандидата И.Балоги составляет 600 000 грн. Кроме того, в ряде населенных пунктах депутаты районного совета от «Единого центра» раздавали по 100 грн избирателям, которые предъявляли паспорта и обещали голосовать за И.Балогу, и при этом данные фиксировались в ведомость. Также от имени И.Балоги установлены окна и двери в ряде учебных заведений округа.

При этом расходы оппонента И.Балоги — Ивана Бушко (Партия регионов) по ориентировочным подсчетам на «агитационные предвыборные мероприятия» составила 530 000 грн.

Вместе с тем И.Бушко также выделил по 10 000 грн на 29 церквей Виноградовского района, а Виноградовскому благодетельному отцу Михаилу Бидзиля было выделено 140 000 грн. на строительство забора Святотроицкого собора г. Виноградов.

В то же время общие расходы кандидата И.Балоги по статье «агитационные мероприятия» составили 48 500 грн; И. Бушко - 50 250 грн, а кандидата от оппозиции Иштвана Петрушки - 900 грн.

Данные мониторинга свидетельствуют, что в округе зафиксировано 20 рекламных носителей – все от кандидата И.Бушко (Партия регионов). Большинство – билл-борды разных размеров.

Что касается агитационной продукции, то на нее И.Балога израсходовал 9 750 грн; И.Бушко - 9 500 грн.

Что касается избирательного округа №222 (город Киев), то, по данным мониторинга, на рекламные щиты и баннеры кандидат Д.Андриевский (ВО “Батькивщина”) истратил 198 880 грн; М.Луцкий (Партия регионов) - 232 330 грн и Р.Назарова («УДАР») - 218 490 грн.

Расходы Д.Андриевского на агитационную печатную продукцию составили 73281 грн; М.Луцкого - 5746 грн, а на финансирование агитационных палаток Д.Андриевский истратил 14 400 грн., а М.Луцкий 4050 грн.

В свою очередь председатель комитета “Равенство возможностей” Александр Чекмышев заметил, что по подсчетам, общая стоимость рекламы субъектов мониторинга в печатных СМИ Донецка, Ужгорода и Киева составляет 67 170, 62 грн, а стоимость рекламы с учетом коэффициента “политической джинсы” - 80604,624 грн. Касательно телевидения, то, по словам А.Чекмышева, общая стоимость рекламы на телевидении составляет 1 448 380, 80 грн, с учетом коэффициента “политической джинсы” - 1738056, 96 грн.