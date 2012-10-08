Тюремщики говорят, что здоровье позволяет Луценко сидеть за решеткой

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Такое дообследование в плановом порядке было рекомендовано комиссией врачей, которые посетили Ю.Луценко в Менской исправительной колонии Черниговской области (№ 91) 2 октября.

На сегодняшний день состояние здоровья Ю.Луценко оценивается как удовлетворительное. Он находится под постоянным наблюдением медперсонала исправительной колонии.

Отдельно ГПтС сообщает, что в соответствии с заключениями врачей у руководства колонии нет никаких юридических и медицинских оснований для направления материалов в суд с целью рассмотрения вопроса об освобождении Ю.Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, 5 октября партия «Народная самооборона» обнародовала заключение врачей о состоянии здоровья Ю.Луценко и заявила, что его не лечат.

Согласно информации партии, вечером 4 октября Ю.Луценко получил на руки консультативное заключение специалистов Управления здравоохранения Черниговской ОГА о состоянии здоровья.

В «Народной самообороне» напоминают, что врачи приехали в колонию вместе с Омбудсменом Валерией Лутковской, которая высказала обеспокоенность по поводу информации об ухудшении самочувствия Ю.Луценко. В состав комиссии входили ведущие специалисты по терапии, неврологии, гастроэнтерологии и кардиологии.

После осмотра специалистами было рекомендовано, кроме медикаментозного лечения, пройти дообследование в плановом порядке.