У Луценко - панкреатит, гастрит, дивертикулярная болезнь, миозит...

Согласно информации, обнародованной на сайте партии, вечером 4 октября заключенный в Менской исправительной колонии Ю.Луценко получил на руки консультативное заключение специалистов Управления здравоохранения Черниговской ОГА о состоянии здоровья. На сайте обнародована фотокопия с фрагментом этого заключения.

В «Народной самообороне» напоминают, что врачи приехали в колонию вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, которая высказала обеспокоенность по поводу информации об ухудшении самочувствия Ю.Луценко. В состав комиссии входили ведущие специалисты по терапии, неврологии, гастроэнтерологии и кардиологии.

В заключении врачи указали: «На момент осмотра отмечает жалобы на боль в шейном отделе позвоночника с иррадиацией в левое плечо, боль усиливается при повороте головы вправо. Тревожит периодическая головная боль в затылочном участке в течение последних 2-3 дней. Головную боль связывает с повышением артериального давления до 160/110 мм рт. ст., отмечает уменьшение интенсивности головной боли при стабилизации артериального давления. Также высказывает жалобы на боли в животе. Характер боли не зависит от времени суток и объема принятой еды...».

«Клинически, анамнестически и по данным предыдущих обследований у больного: Рефлекторный нейромышечнотонический синдром с левосторонней - цервибрахиалгией (миозит). Синдром ВСД по гипертензивному типу (ситуационное повышение артериального давления). Жировая болезнь печенки (стеатоз). Наличие начальных признаков портальной гипертензии (по данным КТ ОЧП от 15.09.2011 года, УЗИ ОЧП от 22.07.2011 года, ЕГФГДС № 265 от 09.04.2012 года). Хронический панкреатит, стадия умеренного обострения. Подозрение на экзокринную недостаточность поджелудочной железы. Дивертикулярная болезнь сигмоподобной кишки. Хронический гастрит ассоциируется с хеликобактер пилори», - сказано также в заключении врачей.

После осмотра специалистами было рекомендовано, кроме медикаментозного лечения, пройти дообследование в плановом порядке: УЗИ органов брюшной полости и почек с подробным обследованием сосудов портальной системы, фиброколоноскопия, ФГДС с подробным обследованием вен пищевода в динамике, печеночные пробы в динамике и повторный осмотр гастроэнтеролога после дообследования.

«Отметим, что по состоянию на вечер 4 октября 2012 года медикаментозное лечение, назначенное после осмотра, Ю.Луценко не предоставляется, подготовка к обследованию в стационаре не ведется. Вчера вечером был в очередной раз замерено давление у Луценко, оно поднялся до 170/140», - отмечают в «Народной самообороне».

Как сообщал УНИАН, 2 октября Менскую исправительную колонию (№91) посетили Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.Лутковская вместе с независимой медицинской комиссией.

«По результатам осмотра врачами было констатировано, что общее состояние осужденного удовлетворительное. Ему было назначено медикаментозное лечение, а также рекомендовано инструментальное дообследование состояния здоровья с дальнейшим плановым медосмотром», - сообщала ГПтС.