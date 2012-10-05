Кличко пробился к Пшонке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сообщил журналистам после завершения встречи с В.Пшонкой, которая длилась около часа.

По словам В.Кличко, Генеральная прокуратура в десятидневный срок проверит переданные ей сегодня материалы о давлении на кандидатов в депутаты от «УДАРа».

«Я обратился к генпрокурору персонально с тем, чтобы были пересмотрены факты по давлению на кандидатов в депутаты, возбуждению уголовных дел, и генпрокурор дал задание в десятидневный срок дать правовую оценку, рассмотреть правомерность таких действий», - сказал В.Кличко.

По его информации, сегодня он лично информировал о фактах давления, которые были зафиксированы политической силой в Запорожской области, Киеве и Киевской области.

«Я надеюсь, что это будет не политическая заангажированность, а это будет действительно правовая оценка действий», - подчеркнул В.Кличко.

Лидер «УДАРа» напомнил, что в Запорожье против кандидата от партии Вадима Кривохатько возбуждено несколько уголовных дел. При этом В.Кличко подчеркнул, что в партии убеждены, что оснований для их возбуждения не было. Одно из дел касается травмы на производстве одного из сотрудников В.Кривохатько, которое было возбуждено без соответствующего заявления. Другое дело касается неуплаты налогов фирмой, которая, по словам В.Кличко, никакого отношения к В.Кривохатько не имеет.

Также он отметил, что были переданы и материалы по поводу преследования партийцев в Киевской области.

«Я надеюсь, на протяжении десяти дней мы получим объективную, честную, правовую информацию. И если эту информацию не получим, я буду требовать еще одну встречу с генпрокурором», - сказал В.Кличко.