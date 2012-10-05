"Батькивщина" грозит засудить фиктивные избиркомы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» со ссылкой на юридический департамент штаба.

По их данным, основными причинами срыва первых заседаний, которые должны были состояться не позднее третьего дня после принятия решения об их образовании, а именно до 29 сентября, является отсутствие кворума. Необходимое для кворума присутствие больше половины членов комиссии члены окружных избирательных комиссий организовать не могут. Причиной этого является фиктивность документов и некорректность контактных данных, поданных партиями. Так, некоторые граждане совсем не знают, что они избраны в состав комиссии, с другими вообще нет связи.

Большое количество председателей избирательных комиссий вообще не знают о своем назначении на руководящую должность, поскольку никогда не давали согласия на такое назначение, а без председателя комиссии созывать заседание практически невозможно.

В штабе отмечают, что в поисках членов комиссий прослеживается механизм срыва избирательного процесса в определенных избирательных округа Киева. «Большинство «исчезнувших без вести» членов комиссий представляют малоизвестные политические партии, заданием которых является сознательный срыв выборов и откровенная игра в интересах партии власти», убеждены в юридическом департаменте штаба.

Наибольшее количество отсутствующих членов комиссий зафиксировано в Святошинском округе №219, где до сих пор не начали работу 80 УИК, Шевченковском округе №223 – 50 и Голосеевском округе №211 – 46.

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«Мы приобщились к программе «найди члена УИК», и в ответ направим судебные иски по каждому отсутствующему члену комиссии относительно их противоправной бездеятельности. Граждане, которые намеренно не контактируют с ОИК, чьи документы без ведома были использованы для образования комиссий, те, кто не желает писать отказ от участия в выборах и сознательно срывает работу комиссий, будут вынуждены в судебном порядке прекратить фиктивную деятельность на избирательных участках», - сообщают в штабе оппозиции.

Кроме того, в случаях, когда факт саботажа будет доказан, столичные оппозиционеры будут требовать привлечения к уголовной ответственности лиц, срывающих избирательный процесс, на который из государственного бюджета потрачено более 1 млрд грн.

В частности, судебные иски получат 94 председателя участковых избирательных комиссий в Киеве, которые не начали исполнять свои обязанности или же намеренно срывают работу комиссии.

В штабе напоминают, что 8 октября – последний день предоставления предварительного списка избирателей для работы участковой избирательной комиссии. Если к этому дню УИК не откроются, то избирательный процесс будет полностью сорван.