Должность Прокаевой в Лаврском заповеднике сократили

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН после презентации программы ЮНЕСКО «Память мира» на Международном фестивале «Книжный Арсенал» сообщил генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлына.

«В штатном расписании, которое утверждено только что, должности заместителя по международным отношениям нет» - сообщил он и добавил, что В.Прокаева предупреждена об этом и в соответствии с действующим законодательством будет продолжать работать еще на протяжении двух месяцев.

В то же время Л.Михайлына заверил, что соответствующая должность была сокращена именно в связи с изменениями в структуре работы заповедника, а не для того, чтобы убрать В.Прокаеву.

По теме: Новый гендиректор Лавры не исключает, что уволит Прокаеву

«Я изучил ту работу, которую проводила возглавляемая ею структура, там есть неплохие наработки» - сказал Л.Михайлына и добавил, что некоторые из них планируется воплотить в жизнь. Кроме того, планируется изменить немного формат работы этого отдела, и в дальнейшем он будет подчиняться непосредственно директору.

В свою очередь, В.Прокаева отметила, что на протяжении этих двух месяцев планирует активно работать над международными проектами. На вопрос, хотела ли бы она получить другую должность в заповеднике, В.Прокаева ответила, что «время все покажет».

Также Л.Михайлына сообщил, что отмечает улучшение отношений в коллективе. «Я сторонник толерантных отношений. Обо всем можно договориться, если говорить хорошим тоном», - сказал он.

В настоящее время, сообщил гендиректор, в заповеднике еще продолжаются проверки финансовой деятельности, в частности, от Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, 1 августа В.Прокаева заявила, что за свое назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника якобы передала бывшему гендиректору заповедника Виктории Лесничей 50 тысяч долларов взятки для министра культуры Михаила Кулиняка.

7 августа В.Лесничая подала судебный иск в отношении В.Прокаевой за клевету.

9 августа Министерство культуры приняло решение об освобождении В.Лесничей от должности гендиректора. 31 августа был представлен новый генеральный директор Л.Михайлына, который раньше занимал должность директора государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость".

10 сентября Л.Михайлына во время пресс-конференции сказал, что не исключает возможности увольнения В.Прокаевой, и чтобы оценить ее работу, ему нужно будет 1-2 недели.