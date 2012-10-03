Северинсен: В украинских СМИ усиливается самоцензура

Об этом пишет экс-глава Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне Северинсен в статье для очередного выпуска «Українского тижня».

Х.Северинсен отметила, что в Украине нет прозрачности в вопросах владения основными информресурсами.

«К тому же, наблюдается все больше «джинсы», проплаченных материалов в СМИ. Часто оно такое неприкрытое, что бросается в глаза сразу. Но эта практика свидетельствует об увеличении количества случаев подкупа редакторов и журналистов, а, следовательно, об усилении самоцензуры», - отмечает Х.Северинсен.

Экс-председатель Мониторингового комитета ПАСЕ также указала на новые угрозы свободе масс-медиа со стороны законотворцев, в частности об отмененном законопроекте о клевете. «Это документ, который прямо противоречит обязанностям Украины перед Советом Европы», - отмечает она.

Как сообщал УНИАН. 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривал введение уголовной ответственности за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы. 2 октября Верховная Рада Украины отменила свое решение об одобрении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За данное решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.