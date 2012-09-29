ГПУ: в этом году возбуждено 40 дел по преступлениям относительно журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в ГПУ, в подавляющем большинстве это преступления, совершенные из корыстных побуждений или же хулиганских действий по отношению к представителям СМИ.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в этом году в производстве органов внутренних дел с учетом остатка прошлых лет находилось 112 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных в отношении работников СМИ. По результатам расследования значительная часть из них уже направлена для рассмотрения в суд.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что в производстве следователей в этом году находилось 8 уголовных дел о преступлениях о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголвоного кодекса Украины), 4 из которых уже переданы в суд.

"Состояние рассмотрения заявлений о преступлениях в отношении работников средств массовой информации и расследования уголовных дел указанной категории находится на постоянном контроле органов прокуратуры", - заверили в Генпрокуратуре.