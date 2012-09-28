Путин дал Симоненко орден

Информация об этом размещена на официальном сайте Коммунистической партии Украины.

Орден лидеру украинских коммунистов вручил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов. В то же время, пресс-служба КПУ не уточняет, когда и где произошло событие.

В сообщении отмечается, что П.Симоненко рассматривает государственную награду РФ как признание заслуг КПУ в деле укрепления культурных, экономических, духовных, научных связей между Украиной и Россией.

Он также выразил уверенность в том, что все сложности, которые есть сегодня в отношениях между двумя странами, будут преодолены в самое ближайшее время, и вновь подчеркнул, что коммунисты прилагают все усилия, чтобы внешнеполитический вектор Украины был скорректирован и она в кратчайшие сроки стала бы равноправным участником Таможенного союза и Евразийского экономического пространства.