Путин дал Симоненко орден
Лидера КПУ Петра Симоненко наградили российским орденом Дружбы.
Информация об этом размещена на официальном сайте Коммунистической партии Украины.
Орден лидеру украинских коммунистов вручил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов. В то же время, пресс-служба КПУ не уточняет, когда и где произошло событие.
В сообщении отмечается, что П.Симоненко рассматривает государственную награду РФ как признание заслуг КПУ в деле укрепления культурных, экономических, духовных, научных связей между Украиной и Россией.
Он также выразил уверенность в том, что все сложности, которые есть сегодня в отношениях между двумя странами, будут преодолены в самое ближайшее время, и вновь подчеркнул, что коммунисты прилагают все усилия, чтобы внешнеполитический вектор Украины был скорректирован и она в кратчайшие сроки стала бы равноправным участником Таможенного союза и Евразийского экономического пространства.