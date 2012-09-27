Почти на 4 тысячах избирательных участков уже установили видеокамеры

Об этом сообщается на сайте компании.

За три дня программно-аппаратными комплексами (ПАК) для организации видеотрансляции оборудовано 3949 избирательных участков. На каждом из них установлен ПАК, состоящий из ноутбука Hewlett-Packard на базе процессора i5, двух web-камер высокой разрешающей способности Logitech C310, периферийных устройств и средств коммутации.

Объектами видеонаблюдения на избирательных участках являются места выдачи бюллетеней для голосования и проведения работ со списками избирателей, а также стационарные урны для голосования. В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Украины № 892, оборудование на участках установлено таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования.

В рамках подготовительных мероприятий к выборам в Верховную Раду, в установке ПАК задействовано около 4 тысяч специалистов компаний «Ситроникс ІТ» в Украине, «Укртелеком», «Датагрупп», «МТС Украина», «Интертелеком» и «Wireless Development Alliance». Первым избирательным участком, на котором был смонтирован и настроен ПАК, стала техническая школа в городе Джанкой (участок №010776) на улице Нестерова, 33, Автономная Республика Крым. Организацию видеотрансляции через Интернет для наблюдателей и избирателей на данном участке обеспечили специалисты оператора «Укртелеком».

Как сообщал УНИАН, компания «Ситроникс ІТ» в Украине определена исполнителем работ по организации системы видеонаблюдения на парламентских выборах. Соответствующее постановление (№ 583-р от 20 августа 2012 г.) было издано Кабинетом министров Украины. Согласно техническому заданию, система охватит 32,2 тысячи участковых избирательных комиссий по всей Украине.

13 сентября компания «Ситроникс ІТ» в Украине проинформировала, что завершила первую фазу проекта по созданию системы видеонаблюдения. Согласно сообщению, компания поставила в страну более 200 тысяч единиц высокотехнологического оборудования. Всего в ходе первой фазы проекта в Украину доставлено около 700 паллет с ноутбуками Hewlett-Packard на базе процессора i5, камерами высокой разрешающей способности Logitech C310, сетевым оборудованием Cisco, серверным оборудованием Hewlett-Packard, периферийными устройствами и средствами коммутации. Перевозки осуществлялись 20 большегрузными фурами, общий вес доставленного оборудования – более 200 тонн.

Согласно договоренностям с Государственной таможенной службой, груз прошел проверку и оформление в приоритетном порядке, после чего был доставлен на сборочное производство в Киеве, где 120 человек формировали программно-аппаратные комплексы для последующей доставки операторами связи на избирательные участки по всей Украине.

В рамках второй фазы проекта предусмотрено, что партнеры Ситроникс – телекоммуникационные операторы Украины начнут работы по организации «последней мили», доставке ПАК на избирательные участки и их установке, а также по формированию единой сетевой инфраструктуры системы видеонаблюдения.