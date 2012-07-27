За голосованием на избирательных участках можно будет наблюдать онлайн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Юрий Мирошниченко, комментируя инициативу установить видеокамеры на избирательных участках.

«Свободный доступ. Смысл этой системы заключается в том, что в любой момент любой человек может зайти и посмотреть, как идет голосование, как идет подсчет, как готовят протоколы и подписывают», - сказал Ю.Мирошниченко.

По его мнению, введение системы видеонаблюдения на избирательных участках позволит избежать фальсификаций, несправедливых обвинений в подтасовке результатов выборов и продолжительных судебных процессов по этому поводу.

«Много ведется дискуссий по поводу рисков, связанных с этой избирательной кампанией, много мы слышим упреков о возможности фальсификаций во время этих выборов, но более эффективного механизма прозрачности, чем возможность в реальном времени, в режиме он-лайн, зайти и посмотреть, как проходит голосование в любом участке, еще не изобретено.

Прозрачность, о которой мы говорим, которая снимет вопрос фальсификации, как раз и может быть обеспечена через инструмент видеонаблюдения в режиме реального времени – и что касается процесса голосования, и что касается процесса подсчета голосов. Камера будет не одна, их будет несколько. В момент подсчета голосов на тот стол, где будут подсчитываться все бюллетени, будет направлена камера. И само разложение всех бюллетеней в стопки, где можно будет увидеть, какая политическая сила, сколько набрала голосов, как раз и будет предметом видеонаблюдения. В противном случае это была бы профанация, наблюдать за тем, что не является предметом выборов», - подчеркнул Ю.Мирошниченко.

Он подчеркнул, что на Партии регионов лежит большая ответственность за проведение прозрачных выборов. Ю.Мирошниченко заверил, что Партия регионов готова к честной и конкурентной избирательной гонке.

«Мы готовы к честной борьбе, к честной конкуренции. Такого внимания, также принципиального, пристального внимания к нашим выборам не наблюдалось уже давно, и Партия регионов несет особую ответственность», - отметил он.

Ю.Мирошниченко подчеркнул, что новые изменения в избирательный закон к следующим парламентским выборам вноситься не будут.