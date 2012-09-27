Шевченко объяснил, почему не пошел в партию к Кличко

Об этом второй номер в списке "Украина - вперед" заявил в эфире Первого национального телеканала.

"Я решил еще до Евро. У меня было четкое виденье для себя, я планировал заканчивать карьеру к Евро. Я об этом уже сказал. Я держал в себе это решение, что я хочу начать политическую карьеру… Это было взвешенное решение", - рассказал он.

Шевченко заявил, что советовался по поводу такого решения исключительно с семьей.

Отвечая на вопрос, почему он пошел в партию Королевской, он уточнил, что "знал Королевскую и раньше". "Нас познакомила моя сестра", - объяснил футболист.

На уточнение, почему он не пошел в партию "Удар" Виталия Кличко, Шевченко сказал: "Виталик - это состоявшийся политик. Его партия "Удар", она существует. Поэтому у него есть свое виденье, своя программа, своя команда".

"У нас новая партия. Прежде всего, мне очень приятно, что я именно пришел в эту партию у самых истоков. Поэтому у нас есть огромная возможность создать действительно очень мощную политическую силу", - убежден политик.

"Мои мотивации говорят мне о том, что я в политике надолго", - заверил он.

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Комментируя предстоящие выборы в Верховную Раду, он уточнил, что готов работать и вне парламента, но надеется, что выборы будут честными.

"Европой было сказано, что если так дальше будет продолжаться в Украине, тот прессинг со стороны власти, демократия, которая сегодня под вопросом у нас в Украине, я думаю, у нас будут большие проблемы", - цитирует Украинская правда.