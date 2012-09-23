Шевченко: Нам нечего обсуждать с Партией регионов и КПУ

Кандидат в народные депутаты от партии «Украина – Вперед!» Андрей Шевченко не видит возможности сотрудничества в будущем с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Нам нечего обсуждать с Партией регионов, с партией коммунистов», - сказал А.Шевченко.

Говоря о своем коллеге, лидере партии «УДАР» Виталии Кличко, А.Шевченко заметил, что здесь нет никакой конкуренции. Он добавил, что когда предлагал В.Кличко провести дебаты, то, в первую очередь, хотел обсудить вопросы развития спорта в Украине. «В первую очередь, мы не конкуренты. Мы в разных политических силах, но у нас очень много общего. С партией «УДАР» мы с радостью сели и обсудили будущее развитие Украины», - сказал А.Шевченко.

Он также выразил убеждение, что нынешняя власть не сможет обеспечить Украине вступление в Евросоюз. «Я уверен, что нынешнее правительство не сделает ничего, чтобы Украина двигалась в правильном направлении, поскольку то, которое происходит сейчас в Украине, – политические репрессии, которые есть с Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, они только отдаляют на сегодняшний день Украину от Европы», - добавил А.Шевченко.