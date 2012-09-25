Кредитпромбанк переходит в другие руки

09:20, 25 сентября 2012
Политика
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Cовладелец Дельта Банка Николай Лагун завершает переговоры о покупке 52% акций Кредитпромбанка.

Лагун

Об этом сегодня пишет "Коммерсант. Украина".

 "Очень похоже, что переговоры закончатся успешно и сделку скоро закроют",— рассказал изданию источник в учреждении.

Господин Лагун не опроверг информацию, но отказался комментировать детали переговоров. "Смогу говорить, когда закроем сделку",— отметил он "Ъ". С представителем акционеров Кредитпромбанка — Папунидисом Константиносом (контролирует 46,58% акций) — связаться не удалось, а глава правления Виктор Леонидов на звонки не отвечал. 

Эксперты считают, что за учреждение будет заплачена цена ниже номинала, поскольку его реальную стоимость снижают кредиты инсайдерам.

По данным НБУ, на 1 июля Кредипромбанк занимал 19-е место по активам (12,58 млрд грн) с собственным капиталом 2,14 млрд грн.

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