Кредитпромбанк переходит в другие руки

Об этом сегодня пишет "Коммерсант. Украина".

"Очень похоже, что переговоры закончатся успешно и сделку скоро закроют",— рассказал изданию источник в учреждении.

Господин Лагун не опроверг информацию, но отказался комментировать детали переговоров. "Смогу говорить, когда закроем сделку",— отметил он "Ъ". С представителем акционеров Кредитпромбанка — Папунидисом Константиносом (контролирует 46,58% акций) — связаться не удалось, а глава правления Виктор Леонидов на звонки не отвечал.

Эксперты считают, что за учреждение будет заплачена цена ниже номинала, поскольку его реальную стоимость снижают кредиты инсайдерам.

По данным НБУ, на 1 июля Кредипромбанк занимал 19-е место по активам (12,58 млрд грн) с собственным капиталом 2,14 млрд грн.