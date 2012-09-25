Коммунисты возмущены тем, как "регионалы" захватывают большинство в комиссиях

Об этом заявила первый секретарь Лисичанского городского комитета КПУ Татьяна Винник.

Как сообщила Т.Винник в коментарии УНИАН, на 107-м избирательном округе с центром в Лисичанске из 18 членов окружной комиссии 11 являются доверенными лицами Партии регионов.

«Официально в комиссии один депутат от «регионалов», еще 10 якобы от других партий. Но на самом деле это те же «регионалы», - сказала Т. Винник.

Она отметила, что люди, еще недавно представлявшие интересы Партии регионов в Лисичанском горсовете – теперь числятся как члены партий «Русский блок», «Русское единство», Либеральная партия Украины, «Братство» и другие.

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«Нетрудно представить, как пройдут выборы, если более 50% членов участковых и окружных комиссий будут состоять из регионалов», – заключила Т.Винник.

Справка УНИАН. В избирательный округ № 107 с центром в городе Лисичанске входят также часть города Стаханова, часть города Первомайска и часть Попаснянского района Луганской области.